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إنفوجراف.. حقوقك وواجباتك لو مسافر للعمل بالسعودية

الجمعة، 29 مارس 2019 04:00 م
إنفوجراف.. حقوقك وواجباتك لو مسافر للعمل بالسعودية أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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اليوم السابع بلس
 
تواصل وزارة القوى العاملة تعريف العامل المصرى بحقوقه وواجباته فى دولة العمل ،لتكون عوناً له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلاً عن عدم وقوع الشباب ضحايا لسماسرة التسفير للعمل بالخارج.
 
"اليوم السابع" يوضح خلال السطور التالية شرحاً مبسطاً لحقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل فى السعودية:
 
 لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر دون موافقة العامل كتابياً.
 فى حال رفض تسليم الوافد جواز السفر عليه التقدم بشكوى لإدارة تفتيش العمل. 
 لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة خلال إجازات الحمل والوضع.
 

شروط انقضاء عقد العمل 

اتفاق الطرفين وبموافقة العامل كتابياً أو بانتهاء مدة العقد أو بلوغ سن التقاعد.
 
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إخطار العامل.
 

ويجوز فسخ العقد فى الحالات الآتية: 

ارتكاب العامل سلوكاً سيئاً أو عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
لجوء العامل للتزوير. 
لم يؤد العامل التزاماته المنصوص عليها.
تغيب دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة.
استغل العامل وظيفته بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية.

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