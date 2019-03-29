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إصابة 8 أشخاص باختناقات وحروق فى حريق داخل صالة جيم بالمحلة

الجمعة، 29 مارس 2019 05:48 م
إصابة 8 أشخاص باختناقات وحروق فى حريق داخل صالة جيم بالمحلة مستشفى المحلة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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أصيب 8 أشخاص باختناقات وحروق من الدرجة الأولى إثر اندلاع حريق داخل صالة جيم بمنطقة السبع بنات دائرة قسم ثان المحلة، انتقلت الحماية المدنية وتم اخماد النيران ونقل المصابين لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بنشوب حريق فى صالة جيم بمنطقة السبع بنات، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم اخماد النيران، وتبين إصابة 8 أشخاص بحروق واختناقات، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج.

 

 

 
 

 

 


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