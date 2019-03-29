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أمن نقابة العلميين يمنع النقيب من الدخول لعقد الجمعية العمومية

الجمعة، 29 مارس 2019 02:55 م
أمن نقابة العلميين يمنع النقيب من الدخول لعقد الجمعية العمومية الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
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منع منذ قليل، أفراد الأمن المكلفين بحراسة وتأمين مقر نقابة المهن العلمية بمدينة نصر، الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، من محاولة فتح مقر النقابة بالقوة، بعد أن سيطر هيئة المكتب للنقابة الذين قرروا عزل المليجى". 
 
وقامت هيئة المكتب باستدعاء قوات الأمن لإغلاق مقر النقتبة بالسلاسل الحديدية لمنع انعقاد الجمعية العمومية التي دعى إليها النقيب العام بشكل غير قانونى. 
 
وطالبت قوات الشرطة نقيب العلميين بضرورة الحصول على إذن نيابة لفتح مقر النقابة.

 


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