أسهم أوروبا ترتفع بفضل تفاؤل إزاء محادثات تجارية

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية بصفة عامة اليوم الجمعة، مدعومة بإشارات إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وصعود اتش آند ام، ثاني أكبر شركة لبيع الأزياء بالتجزئة في العالم، بعد أن تجاوزت نتائج أعمالها الفصلية التوقعات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.4 بالمئة، متجها صوب تحقيق أصغر زيادة شهرية هذا العام لكنه ما زال على مسار تحقيق أفضل أداء فصلي في أربع سنوات.

وصعدت جميع المؤشرات الرئيسية في أوروبا، مع تفوق المؤشر كاك 40 الفرنسي على بقية المؤشرات مرتفعا 0.9 بالمئة، بينما صعد المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.6 بالمئة.

وتصدرت اتش آند ام التى مقرها السويد قائمة الأسهم المرتفعة بصعود نسبته 14.7 بالمئة بعد أن أعلنت عن انخفاض أقل من المتوقع في أرباحها بعد خصم الضرائب في الربع الأول من سنتها المالية.

وانخفض سهم دويتشه تليكوم أكثر من خمسة بالمئة ليدفع قطاع الاتصالات للتراجع، بعد أن خفض كريدي سويس تصنيفه للسهم إلى "محايد" من "أداء أفضل من أداء السوق".

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى، الزاخر بشركات التصدير، 0.7 بالمئة فيما صعد مؤشر بورصة دبلن، الذى يتحرك عادة بفعل الأنباء المتعلقة بالانسحاب البريطانى، 0.6 بالمئة.