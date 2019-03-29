أبو الغيط يشيد بالجهود المتميزة لتونس للإعداد للقمة العربية

رسالة تونس مصطفى عنبر





أشاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالجهود المتميزة التى بذلتها السلطات التونسية فى الإعداد لاستضافة القمة العربية، مشيرا إلى أنها كانت محل تقدير كبير من كافة الوفود المشاركة.

جاء ذلك فى خلال اللقاء الذى عقده أبو الغيط مع خميس الجهيناوى، وزير الشئون الخارجية للجمهورية التونسية على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية الثلاثين المقرر عقدها بعد غد.

وصرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام اليوم الجمعة، بأن اللقاء شهد تناول آخر تطورات الاستعدادات لانعقاد القمة وأهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

وقال إن الأمين العام حرص على الإشادة فى هذا الإطار بالجهود المتميزة التى بذلتها السلطات التونسية فى الإعداد لاستضافة القمة والتى كانت محل تقدير كبير من كافة الوفود المشاركة.

وأكد أبو الغيط التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بتسخير كافة خبراتها وإمكاناتها في العمل والتعاون مع الجانب التونسي من أجل إنجاح هذه القمة وتحقيق النتائج المرجوة من ورائها، وبما من شأنه مخاطبة أولويات العمل العربى المشترك، خاصة فى المجالات التى ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطن العربى.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الأمين العام ناقش أيضاً فى هذا الإطار مع الوزير التونسى الأبعاد الخاصة بعدد من الموضوعات الهامة المطروحة على جدول الأعمال وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتطورات الأخيرة فيما يخص الجولان السورى المحتل، والجهود العربية فى مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى حزمة مشاريع القرارات التى ستطرح أمام القادة العرب والمرتبطة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.