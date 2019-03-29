أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية تونس استعدادات القمة العربية

تونس أ ش أ

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، مع وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى جدول أعمال القمة العربية، ومشروع البيان الذى سيصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده غدا الجمعة، والذى سيتم رفعه إلى القادة العرب خلال اجتماعهم المقرر الأحد المقبل بتونس.

وأكد وزير الخارجية التونسى - فى بيان الخميس - حرص بلاده على أن تكون قمة تونس مناسبة لتكريس التوافق العربى المشترك لمواجهة التحديات الكبرى الراهنة، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية المستمرة.

من جانبه ، أشاد الأمين العام للجامعة العربية بالجهود الكبيرة التى بذلتها تونس لتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح القمة العربية ، لافتا إلى أن الحضور المتميز للقادة العرب دليل جديد على ما تحظى به تونس من تقدير واحترام.