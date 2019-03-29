أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية تونس أهم موضوعات جدول أعمال القمة العربية

كتب مصطفى عنبر

على هامش مشاركته فى الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية الثلاثين المقرر عقدها فى تونس يوم الأحد المقبل، التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خميس الجهيناوى وزير الشئون الخارجية للجمهورية التونسية.

وصرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول آخر تطورات الاستعدادات لانعقاد القمة وأهم الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، حيث حرص الأمين العام على الإشادة فى هذا الإطار بالجهود المتميزة التى بذلتها السلطات التونسية فى الإعداد لاستضافة هذه القمة والتى كانت محل تقدير كبير من كل الوفود المشاركة، مؤكداً التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بتسخير كل خبراتها وإمكاناتها فى العمل والتعاون مع الجانب التونسى من أجل إنجاح هذه القمة وتحقيق النتائج المرجوة من ورائها، وبما من شأنه مخاطبة أولويات العمل العربى المشترك، خاصة فى المجالات التى ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطن العربى.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الأمين العام ناقش أيضاً فى هذا الإطار مع الوزير التونسى الأبعاد الخاصة بعدد من الموضوعات المهمة المطروحة على جدول الأعمال وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن، والتطورات الأخيرة فيما يخص الجولان السورى المحتل، والجهود العربية فى مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى حزمة مشاريع القرارات التى ستطرح أمام القادة العرب والمرتبطة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.