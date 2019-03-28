5 أسئلة مهمة حول التعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان

كتبت إيمان على

شهد الأسبوع الجارى بمجلس النواب، جلسات للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مع نواب البرلمان من مختلف محافظات الجمهورية للاستماع إليهم بشأن استفساراتهم عن التعديلات الدستورية.

ونرصد أبرز الأسئلة التى طرحت بشأن التعديلات والإجابات عنها:

- لماذا يتم إجراء التعديلات الدستورية على عدد من النصوص؟

التعديلات المقترحة تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصرى بجانب وجود تحديات فرضتها هذه التعديلات تتعلق بمرحلة انتقالية لم تنته بالإضافة إلى ظروف تمر بها المنطقة حيث تستيقظ يوميا على حدث من الأحداث التى تغير جوهر المنطقة التى نعيشها

- هل تؤثر الكوتة الجديدة للمرأة وفق التعديلات على مقاعد الرجال بالبرلمان؟

لن يكون لها تأثير ونجاح تجربة تمثيل المرأة أو الشباب والأقباط وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين هى ما جعلت هناك فرصة لكوته للمرأة كأحد معايير قياس الديمقراطية بأن تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة فى أى مجلس نيابى.

- هل شملت التعديلات المقترحه فتح المدد الرئاسية؟

مقترح التعديلات الدستورية، المعروض على مجلس النواب والمُقدم من 155 عضوا، لم يذهب إلى فتح المدد الرئاسية إطلاق والمادة (226) من الدستور حظرت تعديل مدد الرئاسة، إلا أنها لم تتحدث عن الفترة الزمنية لمدة الرئاسة وما تضمنته فى هذا الشأن هو فتح لمدة المدة من 4 سنوات لـ6 سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين.

- هل تمس التعديلات باب الحقوق والحريات؟

لا.. لن تمس الباب الذهبى فى الدستور وهو الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات، كما لم تمس اختصاص مجلس النواب حيث ظل له الحق فى إقرار اى تعديل أو تغيير وزارى.

- كيف سيتم التصويت على التعديلات الدستورية داخل البرلمان؟

سيكون وفقا للائحة المجلس نداءً بالاسم وسيُعلن كل نائب موافقته الكلية أو الجزئية على مقترحات التعديلات.