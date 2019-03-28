وفد من جامعة داغستان الروسية يشارك فى ملتقى "أسبوع الشعوب" بأسيوط

أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب عن مشاركة وفد طلابي من جامعة داغستان الروسية فى فعاليات ملتقى " أسبوع الشعوب" والذي ينطلق الأحد المقبل 31 مارس الجاري ويستمر لعدة أيام، تحت شعار "بالسلام نبني مستقبل الشعوب" والذى يشهد مشاركة نحو 30 دولة عربية وأفريقية وأجنبية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية و الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل الإدارة العامة للوافدين، إلى جانب مشاركة كوكبة من سفراء الدول العربية والإفريقية، وممثلين عن الطلاب الوافدين بمختلف الجامعات المصرية و عدد من الشخصيات العامة والبارزة في مختلف المجالات .

وأضاف الدكتور شلقامى ان مشاركة الوفد الروسي بفعاليات أسيوط الشعوب تعد أحد المشاركات القوية للطلاب الوافدين الدارسين بجامعة أسيوط من 15 دولة في أعمال أسبوع الشعوب والذي يهدف إلى نشر ثقافة السلام والتسامح بين مختلف الشعوب وتعزيز قيم القدرة على تقبل الآخر واحترام التعدد الثقافي والفكري، زيادة التواصل بين طلاب الجامعات المصرية من المصريين والوافدين من كافة الدول .

وحول تفاصيل مشاركة الوفد الروسي في فعاليات أسبوع الشعوب فقد أوضح الدكتور حسن عبد الحميد مدير المركز الروسي ومنسق شئون جامعة أسيوط مع جامعات روسيا انه من المقرر أن يشارك الطلاب الروسيين فى معرض " تراث الشعوب " بأرض المخيم الكشفي والمقرر عقده فى اليوم الأول لافتتاح الملتقى وذلك من خلال الجناح المخصص لدولة روسيا بالمعرض والذي يضم عدداً من اللوحات التى تعبر عن تراث الشعب الروسي بعاداته وتقاليده وثقافاته المختلفة، إلى جانب بعض الأكلات الشعبية الروسية ، بالإضافة إلى مشاركتهم فى مسيرة " رسالة سلام للعالم من جامعة أسيوط " والتي يشارك بها شباب الجامعات من الدول المشاركة.