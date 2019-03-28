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وفد أمريكى رفيع المستوى يصل إلى بكين لاستئناف المحادثات التجارية بين البلدين

الخميس، 28 مارس 2019 03:12 م
وفد أمريكى رفيع المستوى يصل إلى بكين لاستئناف المحادثات التجارية بين البلدين ترامب و نظيره الصينى
بكين (أ ش أ)
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وصل وفد من المفوضين التجاريين بالولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى بكين لبدء جولة جديدة من المحادثات التى تهدف إلى إنهاء حرب الرسوم الجمركية بين البلدين.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هذه الجولة من المحادثات هى الأحدث من نوعها ضمن سلسلة الاجتماعات الرامية إلى إنهاء الصراع الذى يعوق تجارة البضائع التى تبدأ من الفول الصويا وحتى المستلزمات الطبية والدوائية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فنج، قوله إن المحادثات ستستمر طوال اليوم كامل غدًا، مُضيفًا أن الجانبين لا يدخران جهدًا فى سبيل إحراز المفاوضات تقدمًا ملحوظًا فى هذا الشأن.

ويرأس الوفد الأمريكى الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، اللذان أعربا عن سعادتهما بشأن استئناف المحادثات مجددًا، وتطلعهما لنجاح المفاوضات التجارية بين البلدين.

يُذكَّر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعرب الأسبوع الماضى عن تفاؤله بشأن استئناف المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن، موضحًا: "نحن نبلى بلاءً حسنا جدا فى المحادثات مع الصين"، مما يُشير إلى أن البلدين يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه أن يُنهى الحرب التجارية بينهما.

 


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