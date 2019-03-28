وزير داخلية فرنسا يعلن حظر أى تظاهر السبت المقبل فى الشانزليزيه

كتب: أحمد علوى

قال وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستنير، إن الدعوات للتظاهرات من قبل حركة السترات الصفراء السبت المقبل، مرفوضة تماما، وصرح بحظر أى احتجاجات فى ساحة الشانزليزية مطلع الأسبوع المقبل.

ووفقا لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، فأن تلك الدعوات ما هى إلا دعوات للمزيد من أعمال العنف، وفى ذلك السياق أعطيت حزمة من التعليمات لمراكز الشرطة والدرك فى العاصمة، لمواجهة أى تظاهرات أو محاولة للخروج عن القانون أو تهديد الأمان والسلم الاجتماعى.

وأشار كاستنير، أنه يتم الآن اتخاذ العديد من التدابير بالتعاون مع وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبى.

وتابع الوزير الفرنسى "نحن نعلم أنه لا توجد إجابة من شأنها أن تسمح لأولئك الذين يتظاهرون، وأنا لا أتحدث عن السترات الصفراء فقط".