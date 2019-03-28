وزير خارجية باكستان: استدعاء أفغانستان لسفيرها فى إسلام آباد قرار غير حكيم

إسلام آباد(أ ش أ)

وصف وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، اليوم الخميس، قرار الحكومة الأفغانية باستدعاء سفيرها فى إسلام آباد بأنه قرار غير حكيم.

وقال قريشى، فى تصريحات نقلتها صحيفة (ديلى تايمز) الباكستانية، إن رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان، لم تكن لديه أى نية للتدخل فى الشئون الداخلية لأفغانستان، مضيفًا أن رد فعل كابول تجاه تصريحات خان كان غير محسوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الباكستانى كان قد اقترح فى وقت سابق تشكيل حكومة مؤقتة فى أفغانستان للمساعدة فى الخروج من حالة الجمود التى تعترى عملية السلام الأفغانية.

وقال خان الاثنين الماضى إن الحكومة الأفغانية تشكل عقبة أمام عملية السلام فى البلاد وذلك لإصرارها على إجراء محادثات مباشرة مع حركة طالبان، لافتًا إلى أن تشكيل حكومة مؤقتة محايدة قد يساعد فى إنجاح عملية السلام فى أفغانستان من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.