وزير النقل: استلام الدفعة الأولى من عربات التحالف الروسى - المجرى ديسمبر المقبل

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع وفد شركة ترانسماش هولدينج وبحضور السفير الروسى بالقاهرة، سيرغى كيربتشينكو، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي سبق وتوقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجرى الممثل فى شركة ترانسماش هولدينج.

فى بداية اللقاء أكد وزير النقل على أهمية هذه الصفقة التى تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية والتى ستحدث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع والتي تم توقيعها في ظل إرادة سياسية داعمة لها ولكل تطوير وتحديث وتجديد وتدعيم لمرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

وناقش الجانبان كل ما يتعلق بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاقد المادى للصفقة حسب العقد الموقع وكل ما يتعلق بمدد التوريد حيث أكد الوزير انه يتم التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى إنهاء هذه الإجراءات مع الأهمية الكبيرة لهذا التعاقد.

من جانبه أكد رئيس الشركة على أن هذا التعاقد يمثل تعاونا مثمرا لثلاث دول وهي مصر وروسيا والمجر، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بالفعل في الخطوات التنفيذية لهذه الصفقة الضخمة حيث تم استقبال في مصانع الشركة بروسيا وفدا فنيا من هيئة السكك الحديدية لمراجعة الرسومات والتصميمات الخاصة بالبواجي ودوائر الهواء وسيتم استقبال خلال الأيام القادمة للوفد الفني مرة إخرى للإطلاع ومراجعة كافة الرسومات والتصميمات الخاصة بهياكل العربات لاعتمادها.

وأشار إلى أنه بحلول سبتمبر القادم سيتم الانتهاء من 2 عربة نموذج سيتم إرسال الأولى إلى المجر لكى يتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من العربات بعدد 30 عربة ديسمبر من العام الحالى.

وأشاد المهندس كامل الوزير بالتزامن بين إجراءات نهو خطوات التفعيل المادي للعقد وبين البدء فعليا الخطوات التنفيذية لتصنيع العربات من أجل نهو توريد وتصنيع العربات وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين مشيرا إلى أهمية الاتفاقية التى تم توقيعها بين الشركة والإنتاج الحربى والخاص بمجال تصنيع العربات.

وأوضح المهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تعمل على توطين صناعة النقل في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع إلى المصانع المصرى خاصة وأنه مع توطين هذه الصناعة فى مصر سيتم زيادة التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال السكك الحديدية وخاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

كما أكد الجانبان على بناء ورشة جديدة فى مصر لعمل العمرات الخاصة بالعربات الجديدة ومواصلة التفاوض بين الجانبين حول توقيع عقد صيانة لمدة 15 عاماً للعربات على أن تكون الصيانة تحت إشرافها وكذلك تدريب العاملين بالورش لمدة 15 سنة على أعمال الصيانة للمحافظة على مستوى العربات واستدامة الخدمة المقدمة من خلالها.

جدير بالذكر أن إجمالي قيمة الصفقة تبلغ 22 مليار جنيه وتشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ، وان القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة سيتم نقلها للعمل على خطوط الضواحي بعد توريد العربات الجديدة، وذلك بدلاً من قطارات الضواحي الحالية ذات اللون الأصفر التي ستخرج من الخدمة تماماً، و أن عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة (300 عربة) التي سيتم توريدها ضمن التعاقد الجديد ستعمل محل بعض القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة وفقاً لخطة إحلال وتجديد واسعة لأسطول هيئة سكك حديد مصر من عربات الركاب.