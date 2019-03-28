وزير القوى العاملة: التصريح للعمالة بالسفر لليبيا مرهون بالاستقرار الأمنى

كتب محمود راغب

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن العمالة المصرية عليها طلب فى كل دول العالم، مؤكدًا على أن الطلب على العمالة المصرية يزيد كل عام عن الآخر.

وحول عودة العمالة المصرية لليبيا، قال وزير القوى العاملة: "أننا منتظرين عودة الاستقرار الأمنى فى ليبيا، العمالة المصرية مطلوبة بقوة ولن يتم التصريح لها بالسفر لليبيا إلا بعد التأكد من عودة الاستقرار الأمنى هناك".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى ينظمه مكتب منظمة العمل الدولسة بالقاهرة، ووزارة القوى العاملة، بمقر المنظمة بالقاهرة، فى إطار احتفال جمهورية مصر العربية بمرور مائة عام على إنشاء منظمة العمل الدولية (1919- 2019) ومرور ستون عاما على مكتب المنظمة بالقاهرة.