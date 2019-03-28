وزير الطيران: وصول طائرة الأحلام سيغير مفاهيم الكفاءة التشغيلية للأسطول المصرى

كتبت رحاب نبيل

هنأ الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني جميع العاملين بالشركة الوطنية مصر للطيران بوصول أولى طائرات الأسطول الجديد للشركة من طراز البوينج B787-9 دريملاينر إلي مطار القاهرة الدولي الذي احتفل ظهر اليوم بوصولها بتقليد رش المياة لتنضم لأسطول الشركة الوطنية.

وصرح الفريق يونس المصري قائلا: "بفضل الله وبجهود العاملين في قطاع الطيران المدني سنصنع المزيد من النجاحات التي من شأنها الارتقاء بهذا القطاع الحيوي ويعد هذا اليوم مميزاً لمصر للطيران وقطاع الطيران المدني بصفة عامة فوصول الطائرة الأولى من هذا الطراز سيغير مفاهيم الراحة والكفاءة التشغيلية وحداثة الأسطول المدني المصري، ويسرني سعي مصر للطيران المستمر لتعزيز معايير الخدمة المتطورة من خلال تقديم طائرات البوينج 787 الجديدة إلى أسطولها لتواصل ريادتها وتميزها في كافة جوانب عملها في قطاع الطيران المدني."

وكان في استقبال الطائرة الجديدة صباح اليوم بمطار القاهرة الطيار أحمد عادل - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار شريف عزت والاستاذ ايهاب غازي مساعدي رئيس الشركة القابضة والطيار أشرف الخولى - رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة ولفيف من قيادات مصر للطيران .

وحرص الطيار أحمد عادل علي تفقد إمكانات الطائرة الجديدة والاطلاع على المزايا والخدمات المقدمة على متنها والتي تلبي متطلبات العملاء واحتياجاتهم خلال رحلة سفرهم على شبكة الخطوط الوطنية.

وصرح الطيار أحمد عادل "إن الشركة تخطو خطى ثابتة نحو التطور والتحديث، ولقد تمكنا بفضل الله وفي إطار توجيهات وزارة الطيران المدني في تبني خطة تطوير وتحديث لأسطول الشركة ولقد حققنا جزءًا كبيراً من هذه الأستراتيجية ولا تزال مصر للطيران تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي سيشهد بنهـاية عـام 2020 ضـم "33" طـائرة جـديدة." - (6) طـائرات بوينج دريمـلاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.

وأضاف: "إن هذا العام هو عام التغيير، وأن من أبرز استراتيجيات الشركة، طرح طائرات ووجهات جديدة، وأيضا زي رسمي جديد للركب الطائر يلائم مستوي التطوير في الخدمة مشددًا على السعي إلى جعل الناقلة الوطنية الرائدة في المنطقة أحد أعرق شركات الطيران في العالم."

وأكد عادل "لدينا شبكة وجهات قوية في المنطقة مع رحلات يومية متعددة وبإضافة طراز الدريملاينر B787-9 إلى أسطولنا سنعزز موقعنا الريادي في السوق. "

وفي السياق ذاته أوضح الطيار أشرف الخولي – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: "إن الطائرة الجديدة ستدخل في الخدمة اعتباراً من مطلع شهر إبريل متجهة إلى بعض المدن العربية مثل الكويت وأبوظبي يليها الاستعانه بهذا الطراز في رحلات مصرللطيران للتشغيل علي الخط الجديد إلي واشنطن في يونيو المقبل، وكذلك في رحلات تورنتو بكندا وفرانكفورت بألمانيا .

وأكد الخولي أن عملاء الشركة حول العالم سيلمسون بأنفسهم من خلال أسطولنا الجديد أن هناك بعدا آخر لتجربة السفر على مصر للطيران يفي بجميع متطلباتهم يوفر لهم مستوى آخر من الراحة والرفاهية لما يتمتع به هذا الطراز من مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل من رحلة السفر رحلة ممتعة، آمنة، ومريحة للمسافرين على شبكة خطوطنا الجوية."

ويتسع هذا الطراز لعدد 309 مقعدًا، منقسمة إلى 30٠ مقعداً من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و279 مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعدة الفاخرة .

ومن المقرر أن تتسلم مصر للطيران الطائرة الثانية من هذا الطراز - Boeing Dreamliner 787-9 منتصف شهر أبريل المقبل 2019.