وزير الزراعة: نسعى دائما نحو تحقيق جودة وسلامة المنتج الغذائى

كتب عز النوبى

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه فى إطار السعى الدائم والمستمر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو تحقيق جودة وسلامة المنتج الغذائى من خلال التوجه العلمى نحو بناء نظم وبرامج علمية تطبيقية تتسم بالتكامل والقدرة على التعامل مع كافة متغيرات النظام البيئى.

وأضاف وزير الزراعة، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية خلال تدشين أول دليل لمبيدات الآفات الزراعية على أجهزة التليفون المحمول إن استراتيجية وزراعة الزراعة فى مجال مكافحة الآفات تعتمد على استخدام توليفة من التقنيات والوسائل بتوافق دقيق يرتكز على الاستفادة القصوى من كافة الوسائل الطبيعية والحيوية المتاحة وترشيد استخدام المكافحة الكيميائية من خلال منظور بيئى واقتصادى واجتماعى.

ومع الأخذ فى الاعتبار ضرورة حسن اختيار المبيد والجرعة الموصى باستخدامها والتوقيت الأمثل للتطبيق حتى يمكن تحقيق أقصى قدر من المنافع بأقل مستوى من التكاليف حفاظاً على صحة الإنسان المصري وسلامة البيئة وزيادة القدرة التنافسية لتصدير منتجات زراعية نظيفة وذلك من خلال الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها عالمياً لمتبقيات المبيدات الكيميائية على المنتجات الزراعية.

وهذا التوجه السابق يواكبه عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالضرورة فإن مصر مقبلة على مرحلة الإرشاد الزراعي الإلكتروني الذى يحقق التواصل السريع والإيجابي مع المزارعين من خلال توظيف تقنية المعلومات المتاحة وعموماً فقد تم استحداث طرق الاتصال الإرشادي الإلكتروني لتحل محل الإرشاد الزراعي التقليدي.

وأضاف أبو ستيت أننا فى حاجة ماسة إلى الإرشاد الإلكتروني ولعل افتتاح برنامج بشاير لتقديم الخدمة الإلكترونية للتوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات هو بداية حقيقية للدخول فى عصر الإرشاد الزراعى الإلكترونى – من الضروري أن تعمل جميع أطراف منظومة المبيدات فى مصر لدعم هذه الخدمة حتى يمكن أن نسير وبخطى ثابتة فى مسار عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من ناحيته قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أن الوزارة تسعى إلى إنشاء قاعدة زراعية متطورة ومتقدمة يتم فيها تطبيق منظومة القواعد الرقمية وقواعد البيانات الشاملة لجميع المزارعين في مصر وكذا لجميع المساحات والأراضي الزراعية وأنواع المحاصيل الزراعية وكذا تأمين الحماية الآلية والإلكترونية والمميكنة لكل مقومات المنظومة الرقمية وكذا العمل على بناء كارت الفلاح الذكى والسعي نحو إعادة بناء وهيكلة جميع إدارات الإرشاد الزراعى المصرى، كما أن تأهيل وتفعيل مهام المهندس والمرشد الزراعي وفقاً للمتطلبات العصرية أصبح ضرورة ملحة.

ويعد الإنتشار الواسع لوسائل التكنولوجيا الرقمية من أهم سمات المجتمعات فى العصر الحديث، كما أن استخدامها فى الإتجاه الصحيح سوف يؤدى إلى إنتاج خدمات معلوماتية يمكن الإعتماد عليها فى معالجة الكثير من المشاكل التطبيقية، ومن الضروري أن تتمتع التكنولوجيا الرقمية بالقدرة على التخزين والإسترجاع بسرعة فائقة في كافة المجالات، ويعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإقتصادية التى تساهم فى تنمية الإقتصاد القومي كما تعتبر التطورات السريعة فى مجال التكنولوجيا الرقمية من أهم العوامل التي تساعد على تطور الإرشاد الزراع وفى نفس الوقت تمثل تحدياً يجب على الإرشاد الزراعي مواجهته فى المرحلة الراهنة، وهذه التكنولوجيا الرقمية قادرة على الإستيعاب والتعامل مع التراكم غير المسبوق فى حجم المعلومات المتاحة للمنتج الزراعي.

وأشار عبدالمجيد إلى حهود وزارة الزراعة المصرية في السعى دائماً لإتاحة التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية لدى المزارعين من خلال إصدارات سنوية تضم كافة المعلومات الخاصة بالمبيدات الموصى بإستخدامها ومعدلات وتوقيتات الإستخدام وفترات ما قبل الحصاد والحدود القصوى للقيم المسموح بتواجدها على المنتج الغذائي، هذه الإصدارات بجانب البرامج التدريبية لكل أطراف منظومة المبيدات وكذا تأهيل مطبقي المبيدات (بلغ عدد مطبقي المبيدات الآن ما يقرب من 7 آلاف مطبق) كل هذه الوسائل من خلال تحول الإرشاد الزراعي التقليدي إلى إرشاد زراعي ألكترونى سوف يحقق الإدارة المستدامة لمكافحة الآفات الزراعية، إضافة إلى أن الإرشاد الزراعي عبر الإنترنت يعمل على سرعة توفير المعلومات وإتاحتها ودقتها فى مدة زمنية محدودة وتكاليف أقل.

وتعتمد الطرق الإرشادية الإلكترونية على تطبيق وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الحديثة لتصل وبسهولة ويسر إلى المناطق الريفية النائية فالاستخدام الإرشادي الموجه للمزارع عبر شبكة الإنترنت يحقق تأثير مباشر على الإنتاج الزراعي من خلال توفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب وقد لا تستطيع طرق الإرشاد التقليدية تحقيق ذلك.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات انه فى ضوء فوائد وأهمية استخدام الطرق الإرشادية الإلكترونية من قبل المرشدين الزراعيين العمل الإرشادي الزراعي وزيادة أهتمام وزارة الزراعة المصرية في إستراتيجيتها للتنمية الزراعية المستدامة على ضرورة إحلال الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطورات الحادثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضرورة تعظيم استخدامات الطرق الإرشادية الإلكترونية فإنه يطيب لي اليوم افتتاح برنامج بشاير الألكترونى لإتاحة المعلومات والمعارف الخاصة بالتوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات عبر الإنترنت للمزارعين وكافة المستخدمين، أتمنى من الله العلى القدير أن يحقق هذا اللقاء كافة أهدافه لخدمة مصرنا الغالية تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.