وزير الزراعة: مصر تواجه تحديات كبيرة وتحتاج جهد كل أمين ومخلص

وائل ربيعى

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن كلية الزراعة بجامعة القاهرة اليوم تحتفل بنتاج عمل جاد وقوى بين الجامعات المصرية والأمريكية ليس فقط فى الزراعة ولكن فى الطاقة والمياه، قائلا: "أشكر المعونة الأمريكية لاختيارهم المناسب لمجالات التعاون فى مراكز التميز بالجامعات وهى الطاقة والمياه والزراعة وهذه الموضوعات الموضوعة أساسا على أجندة الحكومة التى تعمل على مواجهة التحديات فى المجالات الثلاثة".

وأضاف أبو ستيت، بكلمته خلال احتفالية تدشين مركز تميز زراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة اليوم الخميس، أنه سعيد لأكون عضوا فى العمل على تدشين هذه المراكز قبل أن يصبح وزيرا للزراعة فى مصر، قائلا: "كانت فرصة جيدة لى للمشاركة فى هذا المشروع القومى"، مؤكدا أن الجميع سيعمل على إنجاز الأهداف الموضوعة فى خريطة مركز التميز من خلال التعليم والبحث التطبيقى والمتعلقة بالمشاكل فى مجال الزراعة والنتائج والمخرجات الخاصة بهذا المراكز لن تكون مقتصرة على منطقة واحدة.

وتابع: "لدينا تعاون كبير مع أمريكا فى مختلف المجالات ومنها مجال الزراعة وسعيدين لتجديد أهدافنا المشتركة لمستقبل أفضل، وسنعمل على التنسيق من خلال المراكز التابعة لوزارة الزراعية للمساعدة فى إنجاح هذا المركز وأود لكل العاملين فى المشروع وخارجه مزيدا من الحظ وأمل أن الجهد المبذول سيجعل هذا المركز يحقق الأهداف التى أنشئ لأجلها"، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات كبيرة فى مجالات السكان والمياه والطاقة وتحتاج كل جهد أمين ومخلص فى الفترة المقبلة والتعاون المشترك وبين المصريين وأصدقائهم وشركائهم من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن أمريكا تقدم فرصة كبيرة للغاية للجامعات والمراكز البحثية المصرية لتحقق تقدم حقيقى فى الثلاث أصعدة المذكورة، قائلا: "أنا سعيد للغاية أن هذا المشروع فى مجال الزراعة يخدم خطة التنمية المستدامة 2030 وأتمنى أن نقدر على تقديم حلول تطبيقية لبعض المشاكل التى تواجهها مصر فى قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والتحسين المستمر للعملية التعليمية لخريج جاهز لسوق العمل وأتمنى أن التعاون والتدريب فى البرامج الدراسية أو التوجهات من خلال هذا المشروع تحصل على جزء كبير من الجهد والعمل".

وأوضح أن أن الهدف ليس فقط تخريج خريج متمكن وقادر على أداء وتطبيق ما تم تدريسه له ولكن الهدف الأسمى أن يكون صانعا للوظيفة وليس طالبا لها من خلال قدرته على بداية عمل ومشروع يقدر من خلال على العمل وتوفير وظائف للآخرين بما يخلق تنمية مستدامة.