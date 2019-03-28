وزير الزراعة: إطلاق حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

وجة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، بإطلاق حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وقد كلف معهد بحوث وقاية النباتات بتنفيذ هذه الحملة، على أن يكون نشاطها عمل برامج تدريبية لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بخطورة الآفة.

وقالت وزارة الزراعة فى بيان لها إن التدريب يشمل طريقة الفحص وكيفية التعرف على الإصابة والاكتشاف المبكر للإصابة وكيفية تنفيذ العمليات الوقائية بطريقة علمية سليمة والتخلص من الفسائل والنخيل المصاب بشدة بطريقة سليمة واجراء عملية المكافحة تبعاً لدرجة الإصابة وعمل مجموعة من النشرات الارشادية والمطويات توزع على المهندسين والمزارعين للاسترشاد بها وعمل محطات فحص لتقدير معدل الإصابة قبل وبعد التدخل بوسائل المكافحة وتأهيل العاملين بالمزارع الكبيرة لمكافحة الحشرة.

وشمل البرنامج عمل دورتين لتدريب مدربين متخصصين (TOT) في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء وافات النخيل والعمليات البستانية وتقدير متبقيات المبيدات في التمور وتقدير متبقيات المبيدات في الثمار في الحقول الارشادية بعد تطبيق برامج المكافحة للتأكد من ان متبقيات المبيدات اقل من الحدود المسموح بها حفاظاً على صحة المواطن المصري ومستوى التصدير.

وسوف يتم تدريب عدد من شباب الخريجين على أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء وافات النخيل والعمليات البستانية ومنحهم شهادة لممارسة أعمال المكافحة فى مزارع النخيل ويتم ذلك كمرحلة أولى فى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة وواحة الداخلة بالوادى الجديد وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات، والدكتورة جيهان المنوفي رئيسة قطاع الارشاد الزراعى، والدكتورة عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث للإرشاد، والدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات ورئيس الحملة.

كما يشارك فى الحملة باحثين من معهد بحوث البساتين والمعمل المركزى لتطوير النخيل ومعهد بحوث الاقتصاد ومعهد بحوث الإرشاد والإدارة المركزية للإرشاد والإدارة المركزية للمكافحة كما وجه وزير الزراعة بتكثيف الدورات التدريبية للمزارعين والمهندسين الزراعيين في باقي المحافظات التي لا تشتملها الحملة من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية.