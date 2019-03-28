وزير الداخلية الإيطالي: رامي شحاتة مثل ابنى وأثبت أنه يفهم قيم هذا البلد

كتبت فاطمة شوقى

قال وزير الداخلية الإيطالى ، ماتيو سالفينى، حول منح الطفل المصرى رامى شحاتة الجنسية الإيطالية لتجنب حدوث مأساة فى ميلانو الأسبوع الماضى " رامى مثل ابنى وأثبت أنه يفهم قيم هذا البلد".

ووفقا لصحيفة "ليبرى كوديديانو" الإيطالية نفى سالفينى أن نائب رئيس مجلس النواب، لويجى دى مايو، قام بإقناعه لمنح الجنسية لرامى، قائلا "ارحب دائما بالمشورة والمقترحات الجيدة من الجميع ، ولكننى فى حالة رامى، اقتنعت بنفسى، حيث أن الأمر تطلب مراجعة الخلفيات التى جاء منها الأهل قبل اتخاذ القرار"

وكان دى مايو مؤيدًا من بداية الأمر لحصول رامى على الجنسية ، بينما كان سالفينى معارضا.

وأكد سالفينى أنه لن يتم منح الجنسية الايطالية إلا لرامى وآدم، وقال"هؤلاء الأطفال يمكن أن يصبحوا إيطاليين دون أى تغيير فى قانون الجنسية".

والجدير بالذكر أن رامى كان ولد فى إيطاليا لوالدين هاجرا من مصر قبل 18 عاماً، لكنه لم يحصل على أية وثائق رسمية كمواطن إيطالى، ولا يسمح القانون الإيطالى للأطفال المولودين لأبوين مهاجرين الحصول على الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.