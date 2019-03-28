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الخميس، 28 مارس 2019 03:12 م
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وزير الخارجية الكويتى يتوجه إلى تونس لترؤس وفد بلاده بتحضيرى القمة العربية

الخميس، 28 مارس 2019 03:05 م
وزير الخارجية الكويتى يتوجه إلى تونس لترؤس وفد بلاده بتحضيرى القمة العربية وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الكويت (أ ش أ)
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توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الخميس إلى تونس؛ لترؤس وفد الكويت المشارك فى الاجتماع الوزارى التحضيرى لأعمال الدورة ال30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجارى .

ويضم وفد الكويت المشارك فى أعمال الاجتماعات، كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربى السفير فهد العوضي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإقتصادية السفير أمل الحمد، وسفير الكويت لدى تونس على الظفيري، والمندوب الدائم للكويت لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر، بالاضافة الى عدد من كبار المسؤولين فى وزارة الخارجية.

ومن المقرر أن يتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى تونس يوم السبت المقبل؛ لترؤس وفد الكويت فى أعمال القمة العربية.

 


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