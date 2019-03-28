وزير التنمية المحلية: نسعى لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات العمل بالوزارة، لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب مشدداً على ضرورة تنمية وصقل مهارات العاملين بالمحليات وتمكينهم من مسايرةالتقدم التكنولوجى والإلمام بأساليب العمل الحديثة وتحسين طرق وآليات الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وأضاف شعراوى، فى بيان اليوم أن التدريب لن يكون على المستوى المحلى فقط ولكن سيتم تخصيص جزء من المنح الدولية فى تدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات.

وأكد شعراوى أن مركز التنمية المحلية التابع للوزارة والذى يعد أكاديمية متخصصة في مجال المحليات مستمر في تنفيذ خطته التدريبية حتى نهاية العام الحالى، لافتا الى قيام مركز التنمية المحلية بسقارة منذ بدء الخطة التدريبية له منتصف شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن بتنفيذ 140 دورة تدريبية لحوالى 5000 متدرب من العاملين بالوزارة والمحافظات في مجالات متعددة لافتاً إلى أن البرنامج التدريبى مستمر حتى نهاية مايو 2019، ويتم خلاله تنفيذ برامج متخصصة في مختلف القطاعات المتعلقة بعمل المحليات.

وفى سياق متصل احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بانتهاء 4 برامج تدريبية استفاد منها 108 متدربين في مجالات تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية في مجال إدارة الأزمات وتنمية مهارات مديرى الإدارات في مجال الشئون الهندسية وصقل مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة بالوحدات المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة بالوحدات المحلية وتنمية المهارات الأساسية للعاملين بالإدارات المحلية فى مجال تصميم الشبكات .

ويقوم المركز اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحتى 4 إبريل المقبل، بتنفيذ 4 دورات تدريبية لعدد 108 متدربين على 4 برامج وهى دورة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والقروض والتى تأتى فى إطار اهتمام الدولة بتدريب القائمين على هذه النوعية من المشروعات إضافة إلى دورات صقل مهارات العاملين بأقسام الاستحقاقات والمعاشات وتنمية المهارات السلوكية للعاملين بالإدارة المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات الإشغالات والمحلات .