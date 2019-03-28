وزير التعليم العالى يبحث التعاون مع بنك التنمية الإفريقى لدعم الجامعات التكنولوجية

كتب وائل ربيعى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، Vincent Castel المدير الإقليمى لبنك التنمية الإفريقى وممثلى البنك، بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء أكد الوزير على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبنك التنمية الإفريقى، مشيداً بدور البنك فى دعم خطط التنمية بمصر، والتى تهدف لدعم العمل الحر، والتعليم الفنى والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، والتى من شأنها تحقيق نقلة نوعية لمصر والقارة الإفريقية.

وتناول اللقاء محادثات حول مقترح مشروع مقدم لبنك التنمية الإفريقى لدعم الجامعات التكنولوجية ولتطوير بعض البرامج من حيث المناهج الدراسية والبنية التحتية من معدات وأجهزة، وتدريب هيئة التدريس.

ولفت الدكتور عبد الغفار إلى أن الغرض من المشروع المقدم هو توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، واستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي للحصول على درجات جامعية ودراسات عليا.

وأضاف الوزير أن الدولة تهتم بإنشاء الجامعات التكنولوجية حيث تمت الموافقة بالفعل على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية تغطي كافة مناطق الجمهورية، مشيرا إلى تنفيذ المرحلة الأولى منها بإنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية بمدن القاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف.

كما أوضح الوزير موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية والذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الوزارة نحو تطوير التعليم الفني، وإعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية والالتحاق بسوق العمل.

وأشار د. عبد الغفار عن دور الوزارة للتطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية ومواكبة التطورات السريعة في كافة الميادين العلمية، وكذا تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات وبما يضمن المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية .

ومن جانبه أكد Vincent Castel على عمق الشراكة التي تربط بين بنك التنمية الإفريقي ومصر، مشيداً بالجهود التي قامت بها وزارة التعليم العالي في تطوير التعليم الفني وإنشاء جامعات تكنولوجية، مؤكداً حرص البنك على تقديم الدعم للمشاريع التنموية في مصر بمجال التعليم.

حضر اللقاء د. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني، ود. محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية .

جدير بالذكر أن بنك التنمية الأفريقي يعد مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشائها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى في البلدان الأفريقية .