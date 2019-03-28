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وزير الاتصالات يكشف أسباب وقوع "سيستم" الامتحانات الإلكترونية لطلبة أولى ثانوى

الخميس، 28 مارس 2019 03:27 م
وزير الاتصالات يكشف أسباب وقوع "سيستم" الامتحانات الإلكترونية لطلبة أولى ثانوى عمرو طلعت وزير الإتصالات
كتبت هبة السيد
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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لا علاقة لقطاع الاتصالات بما حدث مؤخرا بشأن تجربة الامتحانات الإلكترونية باستخدام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، مشيرا إلى أن دورنا هو إقامة شبكة الاتصالات التى تربط بين المدارس والمركز الرئيسى فى وزارة التربية والتعليم وقد قمنا بهذا الدور بنجاح كبير بدليل أن الشبكات كانت سريعة ودخل عليها عشرات الآلاف فى وقت قصير.
 
وقال وزير الاتصالات فى تصريحات اليوم خلال جولته بمحافظة جنوب سيناء يرافقه المحافظ اللواء خالد فودة أن وزارة التعليم تداركت الأزمة بسرعة كبيرة وأعادت المنظومة الإلكترونية للعمل خلال ساعات، موضحا أن السبب وراء ما حدث هو عدم قدرة الخوادم على استيعاب الأحمال الهائلة نتيجة دخول عدد ضخم من الطلاب فى وقت واحد حيث لم تكن الشركات التى تعاقدت معها وزارة التعليم لتشغيل بنك المعرفة مستعدة بالصورة الكافية لمواجهة كل هذه الأحمال والتى تحتاج إلى رعاية واستعداد أكثر.
 
وأكد وزير الاتصالات أنه تواصل مع الدكتور طارق شوقى وزير التعليم وعرضنا عليه تقديم المساعدة والدعم الفنى والتقنى لكن فرق العمل بوزارة التعليم نجحت فى وقت قياسى فى إعادة تشغيل المنظومة، ودعا وزير الاتصالات الرأى العام لدعم مشروع تطوير التعليم پدلا من الهجوم عليه وانتقاده، مؤكدا أن أى تجربة جديدة من الطبيعى أن تواجه فى بدايتها مصاعب وتحديات.
 
 

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