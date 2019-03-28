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الخميس، 28 مارس 2019 03:43 م
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وزير الاتصالات يفتتح مكتبى بريد تعرضا للتخريب فى أحداث 25 يناير بجنوب سيناء

الخميس، 28 مارس 2019 03:08 م
وزير الاتصالات يفتتح مكتبى بريد تعرضا للتخريب فى أحداث 25 يناير بجنوب سيناء افتتاح مكتبين للبريد تعرضوا لتخريب فى أحداث 25 يناير
كتبت هبة السيد وفايزة مرسال
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افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مركز الخدمات البريدية - الطور الرئيسى، ومركز الخدمات البريدية المروة، وذلك بحضور عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد

ويقدم المركزان اللذان تم افتتاحهما الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية من خلال موظفين مدربين على أعلى مستوى لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية.

ويخدم مركز خدمات الطور الرئيسى ما يقرب من 45 ألف مواطن؛ فى حين يخدم مركز خدمات المروة ما يقرب من 35 ألف مواطن.

وقال اللواء خالد فودة فى تصريحات صحفية، أن المركزى الجديدين تعرضا للتخريب أثناء أحداث 25 يناير 2011، ولكن تم تطويره على أحدث نظم التكنولوجيا، مشيرا إلى أن مكتب البريد فى المحافظة تشهد تطويرها كبيرا

ومن جانبه قال عصام الصغير، إن هذا الافتتاح يأتى فى اطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى ينفذها البريد المصرى لإحداث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى أن مراكز الخدمات البريدية اصبحت وجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الالكترونية، وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومى وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى كافة الخدمات البريدية الآخرى.

وتضم منطقة بريد جنوب سيناء 23 مكتب بريد منتشرين على مستوى المحافظة لتقديم خدمات البريد المصرى لجميع المواطنين بالمحافظة.

 
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