وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان سنترال الطور الرئيسى

كتبت هبة السيد وفايزة مرسال

تفقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، يرافقهما المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات؛ سير العمل بسنترال الطور الرئيسي، ومركز خدمة العملاء الملحق به، كما افتتح الوزير والمحافظ مركز خدمة عملاء المروة بعد تطويره وتجديده؛ وذلك لخدمة مدينة الطور، بسعة إجمالية 13328 مشترك.

ويقدم المركزان التابعان للشركة المصرية للاتصالات جميع خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، مثل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلى والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية وكروت كبائن التليفونات العامة، والاستعلام وتحصيل الفواتير، كما يتم من خلال المركز تقديم خدمات الانترنت.

يذكر أن عدد السنترالات بمحافظة جنوب سيناء 4 سنترالات رئيسية و14 سنترال فرعي و168 كابينة MSAN ومن المقرر الانتهاء من تركيب 29 كابينة إضافية بنهاية شهر أبريل للعام الحالي، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بجميع كبائن MSAN، والكبائن النحاسية.

ويبلغ عدد المشتركين في خدمات التليفون الأرضي 26067 مواطن، فيما يبلغ عدد المشتركين في خدمات الانترنت 16548 مواطن.