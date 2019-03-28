video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان سنترال الطور الرئيسى

الخميس، 28 مارس 2019 02:32 م
وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان سنترال الطور الرئيسى د.عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد وفايزة مرسال
إضافة تعليق
تفقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، يرافقهما المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات؛ سير العمل بسنترال الطور الرئيسي، ومركز خدمة العملاء الملحق به، كما افتتح الوزير والمحافظ مركز خدمة عملاء المروة بعد تطويره وتجديده؛ وذلك لخدمة مدينة الطور، بسعة إجمالية 13328 مشترك.
 
 ويقدم المركزان التابعان للشركة المصرية للاتصالات جميع خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، مثل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلى والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية وكروت كبائن التليفونات العامة، والاستعلام وتحصيل الفواتير، كما يتم من خلال المركز تقديم خدمات الانترنت.
 
يذكر أن عدد السنترالات بمحافظة جنوب سيناء 4 سنترالات رئيسية و14 سنترال فرعي و168 كابينة MSAN ومن المقرر الانتهاء من تركيب 29 كابينة إضافية بنهاية شهر أبريل للعام الحالي، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بجميع  كبائن MSAN، والكبائن النحاسية.
 
 ويبلغ عدد المشتركين في خدمات التليفون الأرضي 26067 مواطن، فيما يبلغ عدد المشتركين في خدمات  الانترنت 16548 مواطن.
 
7d1d194b-f9c1-4614-8fa9-db7afd3c0efe

 


إضافة تعليق

وزير الاتصالات

عمرو طلعت

جنوب سيناء

خالد فودة

سنترال

المصرية للاتصالات




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة