وزير الاتصالات: اختبار جودة الخدمات بجميع المحافظات الشهر المقبل

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هامش زيارته لمدينة الطور فى محافظة جنوب سيناء، أن الوزارة ستبدأ فى اختبار جودة مستوى خدمات المحمول، بداية من الشهر المقبل فى جميع محافظات مصر.

وأوضح الوزير، أن اختبارات جودة الخدمة تهدف أيضا إلى تقوية الخدمة التى تحتاج إلى ذلك، ومنها المناطق والمزارات السياحية، وجميع مناطق الجمهورية للعملاء.

وكان الوزير قد أكد فى وقت سابق أنه سيتم نشر نتائج اختبارات جودة الخدمة لشركات المحمول، أمام الجمهور بالموقع الإليكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشكل مفصل أمام الجمهور.

ووقعت شركات الاتصالات الأربعة المصرية للاتصالات WE، واتصالات وأورنج وفودافون، بروتوكول يتضمن لائحة جزاءات خاصة بجودة مستوى الخدمة تتضمن عقوبات مالية رادعة للشركات المخالفة.