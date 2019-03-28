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وزير الأوقاف يخطب الجمعة بمسجد المغفرة بالجيزة عن الاسراء والمعراج

الخميس، 28 مارس 2019 04:00 ص
وزير الأوقاف يخطب الجمعة بمسجد المغفرة بالجيزة عن الاسراء والمعراج الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد المغفرة بالجيزة حول الاسراء والمعراج، حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة حول موضوع "فى رحاب الإِسراء والمعراج".

 

كانت وزارة الأوقاف أكدت على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.


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