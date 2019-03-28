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وزيرة خارجية إيطاليا: انقاذ رامى شحاتة لرفاقه جزء من العلاقات المصرية الإيطالية

الخميس، 28 مارس 2019 10:47 ص
وزيرة خارجية إيطاليا: انقاذ رامى شحاتة لرفاقه جزء من العلاقات المصرية الإيطالية رامى شحاته ووزير الداخليه الإيطالى
كتبت فاطمة شوقى
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قالت نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى ، إيمانويلا ديل رى إن الطفل رامى شحاتة يتمتع بشجاعة وذكاء واصرار، وقام بتنبيه الشرطة مما ساعد فى إنقاذ أرواح رفاقه على الحافلة التى اختطفت فى دوناتو ميلانيسى، هذا أيضا جزء من العلاقات الإيطالية المصرية".

 

كان رامى شحاتة، الطفل الذى يبلغ من العمر 13 عامًا والذى فى 20 مارس نبه الشرطة عندما كان على متن الحافلة التى استولى عليها ، ثم أشعلها النيران سائق سنغالى، وأنقذ حياة 51 طالبا قد حصل على الجنسية الإيطالية.

 

ووفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية تحدثت ديل رى عن رامى شحاتة فى جلسة استماع بمجلس النواب عن تطور العلاقات المصرية الإيطالية، والمتجذرة بشكل جيد ، مما يسهم بشكل هام فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 


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مصر

ايطاليا

رامى شحاتة

الجنسية الايطالية




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