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وزيرة الصحة: تكليف 14606 صيدلى دفعة 2017 وفبراير 2018.. وفتح التظلمات 15 يوما

الخميس، 28 مارس 2019 03:11 م
وزيرة الصحة: تكليف 14606 صيدلى دفعة 2017 وفبراير 2018.. وفتح التظلمات 15 يوما الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اعتماد نتيجة حركة تكليف الصيادلة دفعة ٢٠١٧ وفبراير ٢٠١٨، مشيرة إلى أنه سيتم إعلانها اليوم على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بالتكليف.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة، ان الوزيرة حرصت خلال حركة التكليف على استيعاب من تقدموا برغباتهم وعددهم ١٤٦٠٦ صيدلي (عام وإكلينيكي)، موضحا ان وزيرة الصحة وجهت بمراعاة البعد الاجتماعي للسيدات المتزوجات وتوزيعهم على محافظات سكنهم.
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر حلمى، مدير عام إدارة التكليف، أنه سيتم فتح باب التظلمات يوم 11 إبريل 2019 ويستمر  لمدة ١٥ يوماً ، حيث سيتم البت في كافة التظلمات بعد غلق الموقع فى الموعد المشار إليه، وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٦.
 
وأشارت " حلمى" الى أن قبول التظلمات ستكون  وفقاً لشروط معينة وهي الحالة الصحية للمكلف بعد إثباتها بقرار من المجالس الطبية المتخصصة، ويكون تكليف المتزوجات طبقاً لسكن الزوج المثبت بقسيمة زواج أو أي من طرق الاثبات المعتمدة، بالإضافة إلى أحقية التظلم في حالة مرض أحد الوالدين بأمراض تحتاج الإعالة بتقديم الشهادة الطبية المعتمدة وبشرط أن يكون المكلف هو العائل الوحيد للأسرة.
 
 

 


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