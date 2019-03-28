واشنطن: لن نقدم أى تنازلات جديدة لأى دولة لإعفائها من العقوبات على إيران

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قال المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران براين هوك، إن بلاده لن تقدم أى تنازلات جديدة لأى دولة لإعفائها من العقوبات على إيران، مؤكدًا أن واشنطن ستعاقب أى جهة تخرق العقوبات على طهران.

وأكد هوك، فى تصريح لقناة "سكاى نيوز"الإخبارية اليوم الأربعاء، أن إيران مسؤولة عن إطالة أمد الحرب فى اليمن بسبب دعمها لمليشيات الحوثي، مشددًا على ضرورة العمل من أجل إخراج إيران من اليمن.

وأشار هوك إلى أن طهران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار فى المنطقة وأن واشنطن نفذت ضغطًا اقتصاديًا غير مسبوق على النظام الإيراني، كما أن إيران قلصت تمويلها لحزب الله تحت ضغط العقوبات الأمريكية.