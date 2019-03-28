video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 01:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: لن نقدم أى تنازلات جديدة لأى دولة لإعفائها من العقوبات على إيران

الخميس، 28 مارس 2019 12:01 ص
واشنطن: لن نقدم أى تنازلات جديدة لأى دولة لإعفائها من العقوبات على إيران براين هوك
أ ش أ
إضافة تعليق

قال المبعوث الأمريكى الخاص بشأن إيران براين هوك، إن بلاده لن تقدم أى تنازلات جديدة لأى دولة لإعفائها من العقوبات على إيران، مؤكدًا أن واشنطن ستعاقب أى جهة تخرق العقوبات على طهران.

وأكد هوك، فى تصريح لقناة "سكاى نيوز"الإخبارية اليوم الأربعاء، أن إيران مسؤولة عن إطالة أمد الحرب فى اليمن بسبب دعمها لمليشيات الحوثي، مشددًا على ضرورة العمل من أجل إخراج إيران من اليمن.

وأشار هوك إلى أن طهران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار فى المنطقة وأن واشنطن نفذت ضغطًا اقتصاديًا غير مسبوق على النظام الإيراني، كما أن إيران قلصت تمويلها لحزب الله تحت ضغط العقوبات الأمريكية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حسن روحانى يتفقد الدمار الناجم عن الفيضانات شمال إيران

غضب الطبيعة.. مشاهد قوية لآثار فيضانات إيران المدمرة.. فيديو وصور

جول مورنينج.. ميسي يقتل إيران بهدف رائع فى كأس العالم 2014

شاهد.."مباشر قطر" إيران تتبع مخطط "إغراء الصبيان" مع النظام القطرى لتنفيذ أجندتها

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى إيران إلى 19 قتيلا و105 مصابين

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إيران إلى 46 قتيلا ومصابا

مصرع 11 على الأقل وإصابة 35 فى سيول بجنوب إيران

الولايات المتحدة

إيران

اليمن




لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة