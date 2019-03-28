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هجوم مسلح على موكب يضم سفير شيلى فى هايتى

الخميس، 28 مارس 2019 12:09 ص
هجوم مسلح على موكب يضم سفير شيلى فى هايتى صورة أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مسئولون فى بورت أو برنس ، اليوم الأربعاء ، أن مسلحين هاجموا الموكب الخاص لسفير شيلى فى هايتى ، مما أسفر عن جرح شخصين ، غير أن السفير لم يصب بأذى.
وذكرت شبكة فوكس نيوزالإخبارية الأمريكية ، أن المسلحين قاموا باطلاق الرصاص على سفير شيلى باترشيو اوتريراس وقرينته ، حيث كان السفير فى طريقه مع مسئولين أخرين من هايتى وتنظيمات خيرية تابعة لكولومبيا وشيلى والمكسيك لتفقد مشروع لتوفير المياة النقية ، أقيم بضواحى مدينة " بورت اوبرنس " عاصمة هايتى.
وأكدت وزارة الخارجية فى شيلى ، أن قوات الأمن المرافقة للسفير الشيلى +تمكنت من صد هذا الهجوم ، الذى أسفر عن إصابة سائق سيارته الذى يحمل جنسية هايتي برصاصة في اليد ، فيما جرح مسئول بمنظمة تدعو خيرية بجراح طفيفة. 


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