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هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بالمطار لإنقاذ راكبة تونسية

الخميس، 28 مارس 2019 06:13 م
هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بالمطار لإنقاذ راكبة تونسية مطار القاهرة الدولي
كتبت رحاب نبيل
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شهد مطار القاهرة الدولى ،اليوم الخميس  هبوطاً اضطرارياً لطائرة سعودية ، أثناء رحلتها من تونس إلى جدة بالسعودية ، لإنقاذ حياة راكبة تونسية تعرضت لوعكة صحية .
 
وقالت مصادر بالمطار ،  تلقي برج المراقبة إخطاراً من قائد الطائرة السعودية رحلة 366 يطلب الهبوط بالمطار ، لتعرض راكبة تونسية لوعكة صحية شديدة ، وتم السماح له بالهبوط بموقع 12 داخل أرض المهبط ، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي ، لتقديم الاسعافات للراكب والكشف عليها ، وتقرر نقل المريضة الى مستشفي هليوبوليس ، تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار ، لتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة .
 
 

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