هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بالمطار لإنقاذ راكبة تونسية

كتبت رحاب نبيل

شهد مطار القاهرة الدولى ،اليوم الخميس هبوطاً اضطرارياً لطائرة سعودية ، أثناء رحلتها من تونس إلى جدة بالسعودية ، لإنقاذ حياة راكبة تونسية تعرضت لوعكة صحية .

وقالت مصادر بالمطار ، تلقي برج المراقبة إخطاراً من قائد الطائرة السعودية رحلة 366 يطلب الهبوط بالمطار ، لتعرض راكبة تونسية لوعكة صحية شديدة ، وتم السماح له بالهبوط بموقع 12 داخل أرض المهبط ، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي ، لتقديم الاسعافات للراكب والكشف عليها ، وتقرر نقل المريضة الى مستشفي هليوبوليس ، تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار ، لتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة .