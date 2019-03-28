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ننشر الجدول النهائى لامتحانات طلاب الثانوية الأزهرية لعام 2019

الخميس، 28 مارس 2019 01:37 م
ننشر الجدول النهائى لامتحانات طلاب الثانوية الأزهرية لعام 2019 قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحان الدور الأول، للشهادة الثانوية الأزهرية، لشعبتى: "العلمى"، و"الأدبى"، للعام الدراسى 2018 / 2019م.
 
وتبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية، لطلاب القسم الأدبى: يوم الأحد 26 / 5 / 2019، وتنتهى: يوم الثلاثاء 25/6/2019.
 
كما تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية، لطلاب القسم العلمى: يوم السبت 25/5/2019، وتنتهي: يوم السبت 29/6/2019 .
 
وشهد جدول القسم العلمى تغييرات عديدة بناءً على المقترحات التى وصلت لقطاع المعاهد الأزهرية  كما شهد جدول القسم الأدبى تغيرات طفيفة.
 
امتحان الشهادة الثانوية القسم الادبى
امتحان الشهادة الثانوية القسم الادبى

 

امتحان الشهادة الثانوية القسم العلمى
امتحان الشهادة الثانوية القسم العلمى

 

 


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قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية




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