ننشر الجدول النهائى لامتحانات طلاب الثانوية الأزهرية لعام 2019

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحان الدور الأول، للشهادة الثانوية الأزهرية، لشعبتى: "العلمى"، و"الأدبى"، للعام الدراسى 2018 / 2019م.
وتبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية، لطلاب القسم الأدبى: يوم الأحد 26 / 5 / 2019، وتنتهى: يوم الثلاثاء 25/6/2019.
كما تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية، لطلاب القسم العلمى: يوم السبت 25/5/2019، وتنتهي: يوم السبت 29/6/2019 .
وشهد جدول القسم العلمى تغييرات عديدة بناءً على المقترحات التى وصلت لقطاع المعاهد الأزهرية كما شهد جدول القسم الأدبى تغيرات طفيفة.
امتحان الشهادة الثانوية القسم الادبى
امتحان الشهادة الثانوية القسم العلمى
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