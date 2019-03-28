ننشر الجدول النهائى لامتحانات طلاب الثانوية الأزهرية لعام 2019

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحان الدور الأول، للشهادة الثانوية الأزهرية، لشعبتى: "العلمى"، و"الأدبى"، للعام الدراسى 2018 / 2019م.

وتبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية، لطلاب القسم الأدبى: يوم الأحد 26 / 5 / 2019، وتنتهى: يوم الثلاثاء 25/6/2019.

كما تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية، لطلاب القسم العلمى: يوم السبت 25/5/2019، وتنتهي: يوم السبت 29/6/2019 .

وشهد جدول القسم العلمى تغييرات عديدة بناءً على المقترحات التى وصلت لقطاع المعاهد الأزهرية كما شهد جدول القسم الأدبى تغيرات طفيفة.