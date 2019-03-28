"ميناء الإسكندرية": مليون و81 ألف طن مخزون الغلال بالميناء

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أعلن المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور أن مخزون الغلال بميناء الإسكندرية بلغ مليونا و81 ألف طن، منها 285 ألف طن قمح.

وقال الغندور، اليوم الخميس، إنه يتم تفريغ الباخرتين "وادي طيبة ورين باو لكي" القادمتين من روسيا، المحملتين بـ95 ألف طن قمح، وذلك في صوامع الغلال، بعد فحص الحمولة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الحشرات؛ تمهيدا لإرسالها للمطاحن بمحافظات أخرى.

وأضاف أن قطارا يحمل 1543 ألف طن قمح غادر ميناء الإسكندرية متوجها لمحافظة كفر الشيخ، مؤكدا على ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجميع الإدارات بميناء الإسكندرية.