مياه سوهاج تستعين بالجرافتى لتوعية مواطنى قرية نيدة للحفاظ على المياه

سوهاج - محمود مقبول

استعانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالأنشطة الفنية والأمسيات الشعرية والرسوم الجرافتى لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، وذلك وفق ما صرح به محمد بدرى محمدين رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن ذلك فى إطار الأسبوع المائى الذى ينتهى اليوم بقرية نيدة بمركز أخميم بسوهاج، ويستهدف ذلك التعريف بترشيد الاستهلاك والجهد المبذول لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين، وبجودة عالية طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب اليوم، كما سيتم تقديم العديد من الخدمات المجانية لأهالى القرية وتشمل فحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والكسح.



















