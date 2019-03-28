video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه سوهاج تستعين بالجرافتى لتوعية مواطنى قرية نيدة للحفاظ على المياه

الخميس، 28 مارس 2019 09:05 ص
مياه سوهاج تستعين بالجرافتى لتوعية مواطنى قرية نيدة للحفاظ على المياه جرافتي للتوعية بأهمية مياه الشرب
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

استعانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالأنشطة الفنية والأمسيات الشعرية والرسوم الجرافتى لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، وذلك وفق ما صرح به محمد بدرى محمدين رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن ذلك فى إطار الأسبوع المائى الذى ينتهى اليوم بقرية نيدة بمركز أخميم بسوهاج، ويستهدف ذلك التعريف بترشيد الاستهلاك والجهد المبذول لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين، وبجودة عالية طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب اليوم، كما سيتم تقديم العديد من الخدمات المجانية لأهالى القرية وتشمل فحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والكسح.

DSC_0944
 
DSC_1017
 
DSC_1048
 
DSC03134
 
DSC07874
 
DSC07967

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توعية 6750 مواطنًا بأهمية ترشيد استهلاك المياه فى سوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

شركة مياه الشرب

قرية نيده

الاسبوع المائى

حملة توعية

جرافتى




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة