موقع أويل برايس الأمريكى يسلط الضوء على المستقبل المشرق للغاز فى مصر

كتبت ريم عبد الحميد

سلط موقع "أويل برايس" المعنى بأخبار الطاقة، الضوء على الطفرة التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة فى مجال الغاز الطبيعى.

وقال الموقع فى تقرير له اليوم، الخميس، إن القاهرة تتجه الآن إلى مستقبل أكثر إشراقا بكثير فى هذا المجال. فقبل أسبوعين عاودت مصر الإنضمام إلى صفوف مصدرى الغاز المسال عالميا عندما عرضت شركة الغاز الحكومية "إيجاس" بيع أربع شحنات من الغاز المسار للتحميل فى أبريل، تقوم الشركة بتسويق أربع شحنات للتحميل فى مايو، وثلاثة فى يونيو.

وذكر التقرير أن القاهرة قالت مؤخرا، إن محطة إدكو للغاز ستعمل بطاقة كاملة فى منتصف العام على خلفية الزيادة المستمرة فى إنتاج الغاز المحلى.

وأوضح أويل برايس، أن مصر كانت قد بدأت فى استيراد الغاز المسال فى 2015، وحصلت على آخر شحناتها فى سبتمبر الماضى. وفى الربع الأخير من العام الماضى، عادت البلاد على الاكتفاء الذاتى، ولفت الموقع إلى أن هذا التحول السريع كان ممكنا بفضل اكتشاف حقل ظهر والتوسع السريع فيه.