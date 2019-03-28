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موتوسيكل وخفة يد".. تعرف على اسلوب سرقة الحقائب بعد القبض على عصابة أكتوبر

الخميس، 28 مارس 2019 03:00 ص
موتوسيكل وخفة يد".. تعرف على اسلوب سرقة الحقائب بعد القبض على عصابة أكتوبر دراجة ناريه،ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشف تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تفاصيل سقوط عصابة سرقة حقائب المواطنين، وتبين أن عاطلين شكلا عصابة تخصصت فى سرقة المواطنين بإسلوب الخطف.

 

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين استخدما دراجة بخارية لتتبع ضحاياها، وخطف متعلقاتهم الشخصية والهروب سريعًا من مكان الحادث، واعتمدا على خفة يدهما فى تنفيذ وقائع السرقات.

 

وتمكن المتهمين قبل سقوطهم فى قبضة الأمن من تنفيذ 12 عملية سرقة حقائب، واعترفا بذلك فور القبض عليهما، وارشدا عن مكان بعض المسروقات.

 

 

النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

 

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تمكنت من القبض على عاطلين لاتهامهما بخطف حقائب المواطنين بمدينة 6 أكتوبر، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 12 حقيبة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق


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