مميش لليوم السابع: 55 مليار دولار استثمارات مستهدفة للمنطقة الاقتصادية

كتبت- هبة حسام

ينشر "اليوم السابع"، اليوم حوارا شاملا مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، كشف فيه أن إيرادات القناة ستتخطى حاجز الـ 6 مليارات دولار بنهاية العام المالى، فى حين تستهدف المنطقة الاقتصادية جذب استثمارات جديدة بقيمة 55 مليار دولار، خلال المدى المتوسط على مدار الـ 15 عاما المقبلة.

تفاصيل كثيرة، كشفها الفريق مميش فى أوسع وأجرأ حوار صحفى، كشف خلاله كواليس حفر قناة السويس الجديدة، وكيف ساهمت فى عمل لُحمة بين الشعب المصرى، بالإضافة إلى كيفية توثيق هذا الإنجاز التاريخى الجديد ضمن كتيب أعدته هيئة قناة السويس للأجيال المقبلة، يتضمن اسم كل فرد عمل به.

هذا بجانب كشف العديد من الأرقام والمعلومات الهامة حول حجم الإنجاز المحقق حاليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تزامن إنشائها مع حفر القناة الجديدة، كنوع من تدشين ثقافة القيمة المضافة، التى أصبح يتجه إليها العالم الآن فى التجارة العالمية، وأشهر الصناعات التى ستتميز بها المنطقة وكم فرص العمل التى تصل لآلاف الفرص التى ستوفرها تلك الصناعات والمشروعات للشباب المصرى، خاصة أن عددها فى ظرف عامين فقط من تدشين المنطقة الاقتصادية وصل عددها إلى 192 مشروعاً.