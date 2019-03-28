مكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية تضبط محاولة تلاعب وتزوير فى المستندات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى مدير عام مكافحة التهرب الجمركي إلتزام بالإسكندرية بالتنسيق مع مباحث النقد والتهريب بالقاهرة من ضبط محاولة إحدى الشركات التلاعب والتزوير فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك بقصد التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون القيمه المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناء على المعلومات السريه التي توفرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بقيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول البيانات الجمركية أرقام 42320 و 42649 لسنه 2016 جمرك لوجستي 2 الدخيله و 14238و 9234 لسنه 2017 جمرك لوجستي 2 الدخيله و 34766 لسنه 2016 لوجستي 1 اسكندريه بأسعار متدنيه لصنف قطع غيار وأجزاء طلمبات ضخ مياه.

وعقب العرض على وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وصدور موافقة وزير المالية على تفتيش مقر الشركة تم استصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الشركة وضبط المستندات الدالة على مخالفات الشركة.

وتم تشكيل لجنة من عبدالسلام العشري وطارق فراويله ومحمد مرسى رؤساء أقسام ومحمد سعد ومحمد عيسى مفتشى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام وبالاشترك مع المقدم حمدى بدوى والمقدم إبراهيم عزب ومجموعة من أفراد الشرطة السرية المرافقين.

وأسفر التفتيش عن ضبط الفواتير والمستندات الأصلية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك فى البيانات الجمركية .

وبلغت القيمة الجمركية للأصناف المخالفة 9 مليون و 112 ألف و 282 جنيه ، وبلغ فرق القيمة الجمركية 7 مليون و 358 ألف و 384 جنيه وبلغت التعويضات المستحقة مليون و 511 ألف و45 جنيه وبمواجهة صاحب الشأن أقر بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر ضبط رقم 126 لسنة 2019 مكافحة تهريب التزام تجاري وإحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.