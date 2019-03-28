مقتل وإصابة 11 مسلحا من تنظيم داعش خراسان فى غارات جوية شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

ذكرت مصادر عسكرية مطلعة، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 11 مسلحًا من تنظيم (داعش خراسان) سقطوا ما بين قتيل وجريح إثر غارات جوية متفرقة استهدفت إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وأضافت المصادر، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أنه تم شن الغارات الجوية فى منطقتى أتشين وديه بالا فى ننجرهار خلال الساعات ال24 الماضية.

وأكدت المصادر أن خمسة مسلحين قتلوا فى أتشين بينما قتل أربعة آخرون فى ديه بالا وأصيب عدد آخر فى المنطقتين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينهم تلك الموالية لداعش على التقارير بشأن الغارات الجوية الأخيرة حتى الآن.