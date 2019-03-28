مفتى الجمهورية يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس مجلس المفتين فى روسيا

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بحث مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام مع رئيس مجلس المفتين فى روسيا الشيخ راؤل عين الدين أوجه التعاون المشترك بين الإدارتين؛ وذلك فى إطار زيارته لروسيا للمشاركة فى أعمال مؤتمر "الإسلام رسالة الرحمة والسلام" الذى يعقد اليوم الخميس، ويستمر حتى يوم 30 من شهر مارس الجارى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعهما فى روسيا؛ بحضور مستشار مفتى الجمهورية الدكتور إبراهيم نجم، وسفير مصر المفوض فوق العادة لدى روسيا السفير إيهاب طلعت نصر، وسكرتير أول السفارة عثمان مجدى، والنائب الأول لرئيس مجلس المفتيين فى روسيا روشان حظت عباسف، ومفتى موسكو إلدار على الدينوف، ورئيس إدارة العلاقات الدولية فى المجلس إلدار جاليف.

وقال المستشار الإعلامى للسفارة المصرية بروسيا أيمن موسى إن عين الدين أشاد بتاريخ التعاون بين الجانبين على مدار القرنين الماضيين، مؤكدا أن عددا كبيرا من مسلمى روسيا تلقوا تعليمهم الدينى المتخصص فى مصر نهاية القرن التاسع عشر، والقرن العشرين، ما أكسبهم المعارف المتصلة بالتجديد الديني، والحركة الإصلاحية التى أسس لها مفتى الديار المصرية فى حينه محمد عبده.

ومن جانبه، عبر مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام عن سعادته بالزيارة والمحادثات، مؤكدا انفتاح الجانب المصرى للمزيد من توسيع، وتعزيز التعاون المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون المشترك وتوسيعه فى مختلف المجالات ذات الصلة، بما فى ذلك التعليمية، وتبادل الفتوى، والوثائق الدينية، والدراسات المتخصصة.

وحرص الجانب الروسى على تنظيم جولة تفقدية لعلام فى المسجد الكبير بالعاصمة الروسية موسكو، إلى جانب المركز الإسلامى التابع لمجلس المفتيين والذى ينظم دورات وأنشطة تثقيفية فى العلوم الدينية.