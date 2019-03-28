مصر والإمارات.. علاقات استراتيجية وزيارات متبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية

كتب : أحمد جمعة

ترتبط مصر والإمارات بعلاقات راسخة بين البلدين تكللت بزيارات متبادلة بين زعماء البلدين، لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية التى ترتبط بها القاهرة وأبو ظبى، ويحرص ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد على زيارة مصر للتنسيق والتشاور حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وزار ولى عهد أبو ظبى مصر 12 مرة خلال الخمس سنوات الأخيرة وكان أبرزها المشاركة فى افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، بالإضافة لحرص دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة استثماراتها فى مصر والتى تقدر بحوالى 5.8 مليار دولار، ويبلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة فى مصر حاليا أكثر من 700 شركة وبلغت الصادرات المصرية إلى الإمارات 25% من جملة الصادرات.

ووقعت مصر والإمارات عدد من الاتفاقيات فى عدة مجالات كان آخرها توقيع اتفاقيات فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستدامتها وفى مجال الإسكان والتشييد والبنية التحتية، وفى مجال المواصفات القياسية والتشريعات الفنية.