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الخميس، 28 مارس 2019 04:17 م
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مصرع 5 على الأقل وإصابة 60 جراء حريق بمبنى مرتفع فى بنجلاديش

الخميس، 28 مارس 2019 03:03 م
مصرع 5 على الأقل وإصابة 60 جراء حريق بمبنى مرتفع فى بنجلاديش جانب من الحريق
رويترز
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قال مسئولون إن حريقا اندلع اليوم الخميس في مبنى يضم 22 طابقا في داكا عاصمة بنجلاديش وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 60 وحصار الكثيرين.

وانضمت طائرات هليكوبتر إلى 22 وحدة إطفاء بالتعاون مع قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية والشرطة لإخماد الحريق بينما تصاعدت أعمدة الدخان في السماء.

وقال مسؤول كبير في إدارة الإطفاء في موقع الحادث "الحريق يكاد يكون تحت السيطرة".

ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن. والمبنى موجود في منطقة باناني الراقية المزدحمة بالعاصمة.

وتجمع كثير من الطلبة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وقال طالب إنه شاهد ثلاثة أشخاص يحاولون الفرار عن طريق الخروج من نوافذ الطابق الثامن بعد قليل من اندلاع الحريق لكن أحدهم سقط وأعلنت وفاته بعد ذلك.

وفى الشهر الماضي أسفر حريق هائل عن مقتل 71 شخصا فى حى قديم بالعاصمة المزدحمة.

 


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