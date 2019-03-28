مصرع تلميذة بالصف الخامس الابتدائى بعد سقوط مرجيحة عليها فى مدرسة بالغربية

الغربية - محمد طارق

لقيت تلميذة فى الصف الخامس الابتدائى بمدرسة قاسم أمين الابتدائية بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، مصرعها عقب انهيار "المرجيحة" عليها وهى تلهو.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من مستشفى زفتى العام بوصول "مريم عبد العزيز" تلميذة بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة قاسم أمين، تبلغ من العمر 10 سنوات مصابة بغيبوبة كاملة وتوفيت بعدها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين أن مجموعة من الطلاب بالصف الخامس تسللوا إلى حديقة رياض الأطفال، وقفزوا السور الحديدى بالملاهى المغلقة خلال حصة التربية الفنية وأصيبت الطالبة "مريم عبد العزيز أبو ليلة" وهى تلهو داخل الحديقه إثر سقوط الألعاب عليها.

ومن جانبه صرح يسر عبد الغنى مدير إدارة زفتى التعليمية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وأنه انتقل على الفور إلى المدرسة للوقوف على ملابسات الحادث.