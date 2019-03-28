مساعد نائب "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات مدينة المنيا الجديدة

كتب- أحمد حسن

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، المشروعات التنموية المختلفة بمدينة المنيا الجديدة، ورافقه المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية المدينة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لجميع المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

وتجول المهندس علاء عبدالعزيز، بمشروع محطة المعالجة، والذى تبلغ طاقته 20 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، ومشروع "سكن مصر"، ومشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، وأعمال تطوير الطرق بالمدينة، ومشروع ازدواج الطريق الصحراوى، بجانب تفقد منظومة التشغيل والتحصيل بمحطة مياه الشرب، مشيداً بسير العمل بجميع المشروعات، ومطالباً جميع الشركات العاملة بزيادة معدلات التنفيذ.

كما أشاد مساعد نائب رئيس الهيئة، بمنظومة التشغيل والصيانة لمحطة المياه، والتطوير الدائم بالمعمل الخاص بالمحطة، ومنظومة كاميرات المراقبة لجميع عنابر المحطة، حيث إنه تم تزويد المحطة بكاميرات مراقبة، تتيح لرئيس الجهاز ونوابه، متابعتها عن طريق الموبايل، فى أى مكان وفى أى وقت.​