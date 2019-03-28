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مسئولون أمريكيون: الصين تقدم مقترحات غير مسبوقة لحل الخلاف التجارى

الخميس، 28 مارس 2019 11:00 ص
مسئولون أمريكيون: الصين تقدم مقترحات غير مسبوقة لحل الخلاف التجارى الرئيس الصينى شى جين بينج
واشنطن(رويترز)
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قال مسئولون أمريكيون إن الصين قدمت مقترحات غير مسبوقة خلال محادثات مع الولايات المتحدة بشأن عدد من القضايا مثل النقل القسرى للتكنولوجيا مع عمل الجانبين على تخطى العقبات المتبقية أمام إبرام اتفاق لإنهاء حرب تجارية طال أمدها.

وفرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على واردات صينية بنحو 250 مليار دولار العام الماضى فى خطوة لحمل الصين على تغيير الطريقة التى تدير بها تجارتها الخارجية وعلى فتح اقتصادها أمام الشركات الأمريكية.

ومن بين مطالب ترامب أن توقف بكين ممارسات تقول واشنطن إنها تؤدى إلى سرقة ممنهجة لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية والنقل القسرى للتكنولوجيا إلى الشركات الصينية.

وقال مسئول فى الإدارة الأمريكية، من بين أربعة مسئولين بارزين تحدثوا إلى رويترز، إن الصين قدمت مقترحات خلال المحادثات كانت أكثر إيجابية مما سبق بما فى ذلك مقترحات تتعلق بنقل التكنولوجيا.

وأضاف أن المفاوضين حققوا تقدما فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقات المكتوبة التى صيغت لتهدئة المخاوف الأمريكية.

لكنه أشار إلى أن المحادثات "لم تصل بعد إلى المنطقة التى يستهدفونها" مضيفا أن المفاوضين الصينيين "يتحدثون عن النقل القسرى للتكنولوجيا بطريقة لم تحدث من قبل من حيث النطاق والتفاصيل".

وقال إن المحادثات ستستمر ما دام هناك تقدم يتحقق فى القضايا الرئيسية.

وأضاف مسئول آخر بالإدارة "قد تستمر حتى مايو، أو يونيو، لا أحد يعلم. قد يتم ذلك فى أبريل نيسان.. لا نعلم" مشيرا إلى أن الجانبين مازالت بينهما خلافات بشأن حقوق الملكية الفكرية وكيفية تنفيذ أى اتفاق.

وقال المسئول الثانى "بعض الرسوم الجمركية ستظل مفروضة... سيكون هناك تخفيف فى هذا المجال لكن لن نتخلص من كل الرسوم الجمركية. لا نستطيع".

وقالت المسئول الأول إن دعم الحزبين الجمهورى والديمقراطى ومجتمع الأعمال لموقف ترامب المتشدد من الصين أكسبه جرأة فى الدفع لإبرام اتفاق يتناول كل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة فى التجارة مع بكين.

 


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