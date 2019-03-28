مسؤول أمريكي :سنفرض مزيدا من العقوبات على إيران لاستمرارها دعم الإرهاب

واشنطن )أ ش أ(

قال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إيران بريان هوك إنه "لن تكون هناك إعفاءات جديدة لصادرات النفط الإيراني في شهر مايو القادم، بل سيتم فرض المزيد من العقوبات على طهران نظرا لاستمرار سلوكها العدواني ودعمها للإرهاب وعدم الاستقرار".

وأضاف هوك -وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- أن "الإعفاءات التي مُنحت في نوفمبر الماضي لثماني دول، بما في ذلك كبار مشتري النفط الإيراني في آسيا مثل الصين وكوريا والهند واليابان وتايوان، سوف تنتهي في مايو، ولن يتم تمديدها".

وتابع أن "الولايات المتحدة اضطرت إلى منح هذه الإعفاءات لتجنب صدمة أسواق النفط العالمية والتسبب في زيادة هائلة في أسعار النفط"، مشيرا إلى أنه "تم السماح بتصدير مليون برميل من النفط الإيراني فقط، وذلك تجنبا لزيادة أسعار النفط، وذلك لم يكن صدفة".

واعتبر هوك أن "عام 2019 سيكون سوقًا أفضل بكثير لإمدادات النفط العالمية، ولذا ستعمل واشنطن على خفض صادرات نفط إيران إلى الصفر"، منوها بأن "الإعفاءات الحالية ستنتهي في 2 مايو القادم، وبالتالي سيتخذ وزير الخارجية الأمريكي بالتشاور مع الرئيس دونالد ترامب قرارًا نهائيًا لوقفها بشكل تام".

وحول العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على الشبكات التي تدعم الحرس الثوري الإيراني، أوضح هوك أنها "ستكون الكيانات التي تمت معاقبتها وحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والتي تعمل في مجال أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب".