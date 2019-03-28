محافظ كفر الشيخ يتابع حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس

تابع الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أعمال حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس، وضبط المخالفين، ومواجهة الصيد الجائر، التى قامت بها شرطة المسطحات المائية، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وبقيادة العميد محمد غالب، مدير إدارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، والنقيب ناصر الشناوى، رئيس شرطة مسطحات البرلس، والنقيب علاء حجاج، رئيس شرطة مسطحات سيدى سالم، وأسفرت جهود الحملة فى مجال حماية البيئة من التلوث عن ضبط 10 قضايا القاء مخلفات بالطريق العام، وفى مجال حماية الثروة السمكية قضية ضبط فلوكة خشبية بدون ترخيص وضبط بداخلها ماكينة كهرباء موصل بها جهاز صعق للأسماك بواسطة لقافة مخالفة، و10 قضايا ضبط ماكينة كبوتة معدلة تعديل محلى الصنع بالعمود والرفاص، و10 قضايا ضبط غزل دورة مخالف بطول 1000 متر، و10 قضايا ضبط جوابى ذريعة مخالفة، فضلًا عن إزالة 60 علبة غزل دورة مخالف بطول 6000 متر تقريبًا، كما تم إزالة 45 جوبية ذريعة مخالفة، وإزالة 80 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، بالإضافة إلى إزالة حالة من تحاويط ورد النيل والغرائز الخشبية على مساحة فدان.

قال طه، إن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد وتزويده بكافة الإمكانيات والأجهزة، كما تم تدشين تشغيل 2 لانش أمنى بتكلفة تتجاوز 4 مليون جنيه، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، فى ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومى للدولة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.