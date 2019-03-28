محافظ قنا يُكرم الأب المثالى على مستوى الجمهورية

قنا - وائل محمد

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا الحاج فتحي سليم محمد علي ابن قرية الرحمانية قبلي بمركز نجع حمادي والحاصل علي جائزة الاب المثالي من المجلس القومي لشئون الإعاقة، جاء ذلك بحضور حسين السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية.

هنأ محافظ قنا الحاج فتحي سليم لفوزه بجائزة الاب المثالي من المجلس القومي لشئون الاعاقة وقدم له التحية على تضحياته لتربية ابنائه رغم ظروفهم الخاصة حيث انه يعول ثلاثة فتيات كفيفات إلا أنه لم يتوان لحظة في تربيتهن ورعايتهن وتعليمهن حيث حصلت اثنتين منهن علي الشهادة الجامعية بينما حصلت الثالثة علي شهادة الثانوية العامة حتى أصبح قدوة يحتذي به لكافة الآباء.

وقام المحافظ بمنحه مكافأة مالية وأعطى تعليماته لمسئولي الشئون الاجتماعية برعايته وأسرته والعمل علي تلبية احتياجاتهم متمنيا له دوام الصحة ودوام التوفيق للفتيات الثلاث في حياتهن المستقبلية ، واكد ان هذا التكريم يأتي إيمانا بالدور العظيم الذى تقوم به الأسرة المصرية فى بناء الوطن ورفعة شأنه، لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع.

و من جانب اخر وضع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا يرافقه اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا "إكليل زهور" على النصب التذكاري لشهداء معركة البارود التي كانت ضد الاحتلال الفرنسي بقرية البارود بمركز قفط ، وذلك في حضور العديد من القيادات العسكرية والامنية و أعضاء مجلس النواب بالإضافة الي حضور كافة القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجمع غفير من اهالي مدينة قفط.

وأكد الهجان أن محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي في 3 مارس من كل عام تخليدا لذكري الانتصار في ملحمة البارود عام 1799 حيث جرت معركة طاحنة بين أهالي القرية والجنود الفرنسيين انتصر فيها الأهالي على مدافع العدو الفرنسي وأجبروه على الانسحاب ونظرا لما قام به أبطال القرية فقد استحق أن يخلد ذلك اليوم وأن يكون عيدا قوميا لمحافظة قنا.

قرأ الهجان الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن تحقيقا لرفعته وصونا لكرامته ، مقدما تهنئته إلى القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة لافتا الي ان هناك عدد من المشروعات مزمع افتتاحها في طار احتفال المحافظة بعيدها منها ما هو خاص بتشغيل الشباب ومنها ما هو خاص بقطاعي التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.

والجدير بالذكر ان محافظة قنا ارجأت احتفالها بعيدها القومي الذي كان من المقرر في الثالث من الشهر الجاري نظرا للحادث الأليم الذى شهدته البلاد إثر اصطدام قطار بأحد الأرصفة بمحطة مصر وذلك حدادا على أرواح الشهداء وتضامنا مع أهاليهم وأهالي المصابين بالحادث.