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محافظ بورسعيد يستقبل الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى

الخميس، 28 مارس 2019 04:47 م
محافظ بورسعيد يستقبل الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى جانب من اللقاء
بورسعيد - السيد فلاح
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الداعية الإسلامي الكبير الحبيب علي الجفري في أول زيارة يقوم بها للمحافظة. 

وتناول محافظ بورسعيد مع الداعية الإسلامي الدور الهام للأئمة والدعاة في نشر مفاهيم الدين الصحيح واعتدال ووسطية الإسلام. 
 
وأكد محافظ بورسعيد علي الدور الهام للدعاة في حماية الشباب من الأفكار المغلوطة والتيارات الهدامة وكذلك توعية المواطنين في التصدي للشائعات وإثارة الفتن والتي تحرمها الشريعة الإسلامية.
 
وأشاد المحافظ بالداعية الإسلامي، أحد الدعاة الكبار في العصر الحالى.
 
ومن جانبه قدم الشيخ الحبيب علي الجفري الشكر للمحافظ علي حسن الاستقبال، وأكد بأن مصر بعلمائها وأزهرها وشعبها المتدين بطبعة ستظل الحصن المتين للإسلام ومنارة للتنوير لشعوب العالم الإسلامي والعربي.
 
وسوف يشهد المحافظ الندوة الدينية التي يشارك فيها الشيخ علي الجفري مساء اليوم بالمركز الثقافي.
 
وكان الداعية الإسلامي قد بدأ نشاطا صباح اليوم بندوة بشباب جامعة بورسعيد حضرها الدكتور شمس الدين شاهين رئيس الجامعة والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وممثلين لجمعية مشكاة نور الخيرية.
 
 
 

 


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